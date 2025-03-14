Оккупанты сбросили авиабомбу на центр Херсона, есть пострадавший: появились подробности. Видео

Днем 14 марта российские войска ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона. Повреждены медицинские учреждения, магазины, офисы, гражданские и коммунальные автомобили.

Видео дня

Известно о по меньшей мере одном пострадавшем. О последствиях атаки рассказали начальники Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Удар по центру Херсона враг нанес около 15:20. КАБ захватчики сбросили на жилые кварталы.

Повреждены медучреждения, магазины, офисы, горели гражданские и коммунальные автомобили. В домах вблизи эпицентра удара вылетели стекла.

Достоверно известно о по меньшей мере одном пострадавшем: за помощью к медикам обратился 23-летний херсонец, у него диагностирована минно-взрывная травма. В то же время Мрочко на видео с места атаки говорил о том, что медики оказывают помощь пострадавшим – во множественном числе. В более поздних сообщениях – видимо, после уточнения данных – он тоже говорил уже об одном пострадавшем.

На месте удара работают экстренные службы.

Также сообщается, что над городом кружат вражеские разведдроны, поэтому не исключено, что враг может нанести повторные удары.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что в Харькове в результате массированной атаки БПЛА пострадали семь человек, среди них – дети.

А в Золочеве Харьковской области захватчики ударили по больнице, там вспыхнул пожар. Пострадала сотрудница "скорой". Когда на место прибыли спасатели, оккупанты нанесли повторные удары.

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