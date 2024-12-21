Армия России совершила массированную атаку на Херсонщину: есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия за прошедшие сутки совершила массированную атаку на Херсонскую область. В результате которой погибли два человека, а еще 11 получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, российские войска наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, а также по жилым районам населенных пунктов области.

В результате атак были повреждены 34 многоэтажных дома и 29 частных домов. Кроме того, пострадали газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, складское помещение и несколько частных автомобилей.

Также минувшей ночью российские оккупационные силы нанесли авиаудар по онкодиспансеру в Херсоне, выпустив две авиабомбы типа КАБ. К счастью, пациенты и медицинский персонал остались невредимыми, однако здание испытало серьезные разрушения.

В целом за прошедшие сутки под вражеским обстрелом и авиаударами оказались многочисленные населенные пункты Херсонской области, в частности: Антоновка, Садовое, Дарьевка, Гавриловка, Надеждовка, Белозерка, Берислав, Новорайск, Станислав, Качкаровка, Красный Маяк, Дудчаны, Золотая Балка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Приднепровское, Камышаны, Степановка, Чернобаевка, Новоалександровка, Змиевка, Львове, Тягинка, Веселое, Казацкое, Новотягинка, Ивановка, Ольга, Бургунка, Кизомис, Монастырское, Огромное, Михайловка, Николаевка, Отрядокаменка, Костырка, Осокоровка, Нововоронцовка и сам Херсон.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России утром 20 декабря устроили артиллерийский обстрел Херсона, в результате которого погибли двое и пострадали одиннадцать мирных жителей. Под атакой находятся и населенные пункты возле облцентра, враг прибегает к штурмам, вероятно, пытаясь занять район Антоновского моста.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря командование Сил обороны юга подтвердило информацию о сосредоточении Россией около 300 лодок для возможного наступления на Херсон. Украинские военные подчеркнули, что готовы к любым сценариям развития событий.

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