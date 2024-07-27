Армия России ударила бомбами и дронами по мирным жителям Донецкой области: трое раненых

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Донецкой области регулярными обстрелами. Накануне враг атаковал украинцев дронами и управляемыми авиабомбами.

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Вследствие обстрелов трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В течение суток враг нанес 2753 удара по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Обстрелам подверглись 9 населенных пунктах. Повреждены 38 гражданских объектов – 22 жилых дома, предприятие, административные здания, магазин, автотранспорт и газопроводы.

Правоохранители отметили, что россияне атаковали Константиновку авиабомбой УМПБ Д-30СН и артиллерией. В населенном пункте ранения получили двое гражданских лиц. Также повреждены частный и 5 многоквартирных домов, объект социальной инфраструктуры и газопровод.

По Торецку путинские захватчики ударили бомбой КАБ-250 с модулем УМПК. Вследствие обстрела травмирован человек и поврежден многоквартирный дом.

Напомним, в ночь на 27 июля российские оккупанты атаковали Полтавщину ударным беспилотником. В результате попадания в промышленный объект возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 июля российские захватчики с помощью дрона атаковали автомобиль экстренной помощи в Херсонской области. Ранение получил водитель скорой, его госпитализировали.