Армия России ударила КАБом по частному сектору в Харькове: что известно

Поздним вечером субботы, 19 октября, в Харькове было слышно. российские оккупационные войска нанесли удар по городу управляемой авиабомбой (КАБ).

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Информация о масштабе разрушений и возможных жертвах уточняется. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Профильные службы уже уехали на места возможных прилетов для обследования территории.

"В Харькове был слышен взрыв, профильные службы также выехали на место и для обследования мест прилета КАБа", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали ряд частных домов в Новобаварском районе. О пострадавших информация не поступала.

Стоит отметить, что в субботу, 19 октября, армия страны-агрессора нанесла два авиаудара по центру Запорожья. По состоянию на данный момент, известно, что пострадали десять человек, среди них есть дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 октября армия России устроила очередную массированную атаку против Украины. В небе фиксировалось более 100 средств поражения: до 98 дронов и шесть ракет Х-59/69. Силы ПВО уничтожили 42 "Шахеда" и четыре ракеты.

В частности, оккупанты атаковали объекты энергетики на Черниговщине и Сумщине, в результате чего есть раненые, под завалами найдено тело погибшего.

Кроме того, пострадала женщина в Киеве: обломок БПЛА залетел в окно ее квартиры. Она получила тяжелое ранение ноги

В Дарницком районе столицы поврежден фасад многоэтажки и несколько автомобилей. В области отработали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.