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Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
1,6 т.
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта

Российские войска продолжают наступательную операцию на украинской Донетчине. Захватчики оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое и Пушкино.

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Также россияне смогли продвинуться на нескольких участках фронта. Изменения на линии боевого столкновения отражены на карте DeepState.

Так, захватчики на 14 декабря оккупировали населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка и Романовка на Кураховском направлении.

Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта

Полностью оккупировано также Новотроицкое на Покровском направлении.

Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта

Под полный контроль врага за последние несколько дней перешло также село Пушкино к югу от Покровска.

Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта

Кроме того, захватчики смогли продвинуться в Константинопольском и Сухих Ялах на Кураховском направлении.

Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта

Увеличилась площадь контролируемой россиянами территории вблизи Дальнего на Кураховском направлении.

Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта

Имел враг продвижения также в населенном пункте Шевченко и в направлении Песчаного на Покровском направлении.

Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта

Успехи имели российские войска и в районах Благодатного и Сторожевого на Времьевском направлении.

Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта

Напомним, на днях стало известно, что оккупанты перебрасывают силы в сторону Кураховского и Времьевского направлений. Там сейчас путинская армия ведет усиленное наступление. Технику и личный состав враг перемещает, среди прочего, через временно оккупированный Мариупольский район Донетчины.

При этом россияне начали активно использовать гражданский транспорт для перевозки/буксировки военных грузовиков, баги и квадроциклов.

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