Армия России захватила новые населенные пункты вокруг Успеновки Донецкой области: обновленная карта
Российские войска продолжают наступательную операцию на украинской Донетчине. Захватчики оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое и Пушкино.
Также россияне смогли продвинуться на нескольких участках фронта. Изменения на линии боевого столкновения отражены на карте DeepState.
Так, захватчики на 14 декабря оккупировали населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка и Романовка на Кураховском направлении.
Полностью оккупировано также Новотроицкое на Покровском направлении.
Под полный контроль врага за последние несколько дней перешло также село Пушкино к югу от Покровска.
Кроме того, захватчики смогли продвинуться в Константинопольском и Сухих Ялах на Кураховском направлении.
Увеличилась площадь контролируемой россиянами территории вблизи Дальнего на Кураховском направлении.
Имел враг продвижения также в населенном пункте Шевченко и в направлении Песчаного на Покровском направлении.
Успехи имели российские войска и в районах Благодатного и Сторожевого на Времьевском направлении.
Напомним, на днях стало известно, что оккупанты перебрасывают силы в сторону Кураховского и Времьевского направлений. Там сейчас путинская армия ведет усиленное наступление. Технику и личный состав враг перемещает, среди прочего, через временно оккупированный Мариупольский район Донетчины.
При этом россияне начали активно использовать гражданский транспорт для перевозки/буксировки военных грузовиков, баги и квадроциклов.
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