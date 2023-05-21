Армия России затихла на Юге: Гуменюк назвала причины

Российская террористическая армия в последние несколько дней уменьшила количество обстрелов на юге Украины. В то же время враг активизировал воздушную разведку и увеличил количество ударов из авиации и беспилотников.

Видео дня

Количество наземных обстрелов уменьшилось благодаря успешной контрбатарейной борьбе ВСУ. Об этом в эфире "24 канала" рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, еще на прошлой недели в зоне ответственности ОК "Юг" фиксировалось более 100 обстрелов каждые сутки. В последние дни их количество снизилось почти вдвое.

"Общее количество обстрелов за сутки незначительно уменьшилось. Если накануне этой недели враг атаковал по 100 обстрелов за сутки, то уже трое суток держится 50-60 обстрелов. За прошедшие сутки враг 66 раз обстрелял нашу зону ответственности, включительно направление Николаевщины", – сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" отметила, что украинские войска продолжают наносить удары по скоплению российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. Более того, захватчики сами же навредили своим позициям, когда спускали воду на Каховской ГЭС.

"Мы продолжаем выбивать их как можно дальше от возможности базироваться. Кроме того, они существенно навредили самим себе, когда спускали воду через Каховскую ГЭС и увеличили площадь затопления побережья. Также они пытаются большего вреда наносить из воздуха. Они усилили воздушную разведку и пытаются применять в прифронтовых регионах БпЛА "Ланцет", – объяснила Гуменюк.

Также Гуменюк заявила, что российские оккупанты периодически продолжают наносить удары по Николаевской области с территории Кинбурнской косы. Но и там защитники украинские войска регулярно уничтожают огневые позиции путинской армии.

"Наша контрбатарейная работа достаточно результативная. Уничтожена реактивная система залпового огня, из которой они били по Куцурубской громаде. Продолжается работа по уничтожению пунктов дислокации и пунктов поставок", – отметила спикер ОК "Юг".

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали позиции российских оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате подразделения путинской армии понесли большие потери.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу на левом, временно оккупированном берегу Херсонщины, а также уничтожают другие вражеские цели на этом направлении. В частности, 18 мая там был уничтожен российский автономный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!