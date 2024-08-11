Не о Курске.

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За последнее время на базе Генерального штаба ВСУ было воплощено несколько прорывных концепций, которые глобально облегчат жизнь военных в будущем. Почему в будущем, потому что их массовое применение требует времени.

Далее текст на языке оригинала.

Першу презентував Президент України. Це Армія +. Застосунок, що полегшить документообіг для військових. Давайте будемо відверті. Ми і так часто скидали рапорти на відпустку чи ГЗ через сигнал, вацапи або вайбери. Армія + не відміняє паперовий документообіг, але набагато спростить обмін простими рапортами, та додасть кучу додаткових інформаційних функцій військовим.

Ще одна новинка, це створення системи супроводу діючих поранених військовослужбовців та їх родин, а також родин зниклих безвісти та загиблих. Всі родини, якщо з їх рідними, не дай Боже, щось стається, звертаються першочергово до військових частин, а там функція комунікації лягає на тих, хто перший попався і менше задіян в бойовій роботі. Тепер будуть окремі посадові особи, що вестимуть конкретний напрямок. Це зніме навантаження з командирів частин і дасть можливість налагодити процес комунікації грамотно та організовано.

Всі ці зміни напрацювали різні команди в Генеральному штабі і я пишаюся, що знаю цих людей та мав можливість їх підтримати в різний час.

Армія міняється та вдосконалюється, важко, складно, довго, але невпинно.