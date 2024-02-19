Армия США выделяет средства на поддержку Украины из собственного счета – CNN

Армия Соединенных Штатов Америки вынуждена самостоятельно оплачивать поддержку Сил обороны Украины, поскольку Конгресс все еще не одобрил законопроект, в котором предусмотрено дополнительное финансирование для Киева. В течении последних нескольких месяцев вооруженным силам Штатов пришлось оплатить счета на сотни миллионов долларов "в поддержку военных усилий Украины".

Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщило издание CNN с ссылкой на высокопоставленного чиновника США. По его словам, чтобы продолжать помощь Вооруженным силам Украины и дальше, средства придется брать из важных проектов армии США.

С октября 2023 года армия страны потратила более $430 млн на различные операции, включая обучение украинских войск, транспортировку техники и переброску американских войск в Европу.

"Фактически мы берем средства на это из запасов армии", – сказал чиновник и уточнил, что до сих пор этот счет оплачивался за счет командования сухопутных войск США в Европе и Африке.

Второй чиновник объяснил, что без дополнительного финансирования для Украины командование имеет примерно $3 млрд на оплату оперативных расходов в $5 млрд. По его словам, сюда входят не только операции, связанные с поддержкой Украины – обучение и переброска вооружения и техники в Польшу и Украину, – но и другие операции американского командования по всей Европе и Африке.

"Если Конгресс не утвердит новое финансирование для Украины в течение нескольких месяцев, представители армии говорят, что им придется начать принимать трудные решения и забирать деньги от менее важных проектов, таких как остро необходимое строительство казарм или стимулирование призыва на военную службу на фоне рекордно низкого набора персонала", – сказано в материале.

По словам одного из чиновников, если армия не будет получать средства из других источников, к концу мая в бюджете армии Европы и Африки, составляющем примерно $3 млрд, закончатся деньги для операций, связанных не только с Украиной, но и в других частях Европы и Африки.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей США ушла на перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американские законодатели вернутся к работе 28 февраля. Хотя конгрессмены не смогут рассмотреть этот документ и после того, как вернутся – к тому времени главным вопросом будет, как избежать шатдауна в США.

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