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"Расход большой, мешков хватает на пару недель": армия Украины разрушила миф о непобедимости "вагнеровцев"

Олег Шевченко
War
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33,4 т.
ЧВК Вагнер

Некогда "элитное подразделение", которое изначально действовало вне правового поля РФ и выполняло в горячих точках задачи путинского режима, обломало зубы об Украину. Потери "вагнеровцев" сегодня настолько велики, что вербовка пушечного мяса теперь идет круглосуточно, а поверившие в "золотые горы" живут максимум две недели.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

От "элиты" до маньяков

В так называемую частную военную компанию "Вагнер" уже через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину начали новый набор. Причем для кандидатов на отправку в "ближнее зарубежье" были сняты ранее существующие ограничения. Контракты стали подписывать с теми, кого раньше и близко не подпускали: должниками, а также теми, у кого отсутствовали справки о несудимости и загранпаспорт. "Зеленый свет" дали и родившимся на территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

А после того, как план России по быстрому захвату Украины рухнул, Евгений Пригожин стал вербовать в ряды некогда "элитных" наемников откровенное отребье. И если сперва говорили, что на свободу выйдут исключительно осужденные за мелкие преступления, то потом все изменилось. На войну начали отправлять даже осужденных убийц и маньяков.

Один из последних подтвержденных случаев – гибель на войне в Украине лидера ОПГ киллеров из Саратовской области РФ, приговоренного к 25 годам заключения. Андрей Бережных был известен серией громких покушений в 90-х и расстрелом здания местного телеканала из гранатомета. Был осужден в 2012 году, а через 10 лет завербован в ЧВК "Вагнер" и отправлен на территорию Украины.

Там он участвовал в боевых действиях и был убит. Родным сообщили о смерти преступника в стандартной форме, мол, Бережных "пал смертью храбрых в бою".

Андрей Бережных Вагнер

Обещания амнистии через полгода участия в войне и стабильная "зарплата" стали "пряником" для сидельцев российских тюрем. Но самым главным аргументом стал "глоток свободы": для заключенного это сродни дозе наркомана. Но и в том, и в другом случае итог один – смерть.

Живут по две недели

По данным руководителя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, потери "вагнеровцев" на войне в Украине составляют минимум 50%.

Сами же вербовщики во время приезда в одну из российских колоний признались, что "расход большой, мешков хватает на пару недель".

"Мешками" они называют зэков, участь которых предрешена.

''Расход большой, мешков хватает на пару недель'': армия Украины разрушила миф о непобедимости ''вагнеровцев''

Потери "вагнеровцев" в Украине уже настолько велики, что в РФ стали появляться их собственные кладбища.

Бахмут стал началом конца

Сегодня "хозяин" наемников Евгений Пригожин в общении с российскими пропагандистами пытается оправдать провалы РФ в Бахмуте, но фактически признал, что возможности российских оккупантов достигли максимума.

Это важный перелом для Пригожина. Еще в октябре он уверял, что ЧВК "Вагнер" продвигается на 100-200 м в сутки. Теперь же он утверждает, что украинскую оборону в Бахмуте прорвать не получается.

По словам Пригожина, наступательные операции "вагнеровцев" истощают силы, поскольку каждый дом в Бахмуте – это "крепость", у украинцев оборонительные рубежи через каждые 10 м и российские войска должны "зачищать здание за зданием".

В таком положении "повар" Путина начал информационную кампанию, чтобы обвинить в провалах минобороны РФ и снять с себя ответственность за неспособность захватить Бахмут.

бои в Бахмуте

По мнению многих военных аналитиков, этот украинский город, где идут ожесточенные бои, стал началом конца для некогда "непобедимых вагнеровцев".

P. S. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения уже ликвидированы 108 910 оккупантов, а за последние сутки "грузом 200" стали 710 из них.