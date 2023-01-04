''Расход большой, мешков хватает на пару недель'': армия Украины разрушила миф о непобедимости ''вагнеровцев''

Некогда "элитное подразделение", которое изначально действовало вне правового поля РФ и выполняло в горячих точках задачи путинского режима, обломало зубы об Украину. Потери "вагнеровцев" сегодня настолько велики, что вербовка пушечного мяса теперь идет круглосуточно, а поверившие в "золотые горы" живут максимум две недели.

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От "элиты" до маньяков

В так называемую частную военную компанию "Вагнер" уже через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину начали новый набор. Причем для кандидатов на отправку в "ближнее зарубежье" были сняты ранее существующие ограничения. Контракты стали подписывать с теми, кого раньше и близко не подпускали: должниками, а также теми, у кого отсутствовали справки о несудимости и загранпаспорт. "Зеленый свет" дали и родившимся на территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

А после того, как план России по быстрому захвату Украины рухнул, Евгений Пригожин стал вербовать в ряды некогда "элитных" наемников откровенное отребье. И если сперва говорили, что на свободу выйдут исключительно осужденные за мелкие преступления, то потом все изменилось. На войну начали отправлять даже осужденных убийц и маньяков.

Один из последних подтвержденных случаев – гибель на войне в Украине лидера ОПГ киллеров из Саратовской области РФ, приговоренного к 25 годам заключения. Андрей Бережных был известен серией громких покушений в 90-х и расстрелом здания местного телеканала из гранатомета. Был осужден в 2012 году, а через 10 лет завербован в ЧВК "Вагнер" и отправлен на территорию Украины.

Там он участвовал в боевых действиях и был убит. Родным сообщили о смерти преступника в стандартной форме, мол, Бережных "пал смертью храбрых в бою".

Обещания амнистии через полгода участия в войне и стабильная "зарплата" стали "пряником" для сидельцев российских тюрем. Но самым главным аргументом стал "глоток свободы": для заключенного это сродни дозе наркомана. Но и в том, и в другом случае итог один – смерть.

Живут по две недели

По данным руководителя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, потери "вагнеровцев" на войне в Украине составляют минимум 50%.

Сами же вербовщики во время приезда в одну из российских колоний признались, что "расход большой, мешков хватает на пару недель".

"Мешками" они называют зэков, участь которых предрешена.

Потери "вагнеровцев" в Украине уже настолько велики, что в РФ стали появляться их собственные кладбища.

Бахмут стал началом конца

Сегодня "хозяин" наемников Евгений Пригожин в общении с российскими пропагандистами пытается оправдать провалы РФ в Бахмуте, но фактически признал, что возможности российских оккупантов достигли максимума.

Это важный перелом для Пригожина. Еще в октябре он уверял, что ЧВК "Вагнер" продвигается на 100-200 м в сутки. Теперь же он утверждает, что украинскую оборону в Бахмуте прорвать не получается.

По словам Пригожина, наступательные операции "вагнеровцев" истощают силы, поскольку каждый дом в Бахмуте – это "крепость", у украинцев оборонительные рубежи через каждые 10 м и российские войска должны "зачищать здание за зданием".

В таком положении "повар" Путина начал информационную кампанию, чтобы обвинить в провалах минобороны РФ и снять с себя ответственность за неспособность захватить Бахмут.

По мнению многих военных аналитиков, этот украинский город, где идут ожесточенные бои, стал началом конца для некогда "непобедимых вагнеровцев".

P. S. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения уже ликвидированы 108 910 оккупантов, а за последние сутки "грузом 200" стали 710 из них.