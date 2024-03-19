Артиллерия и авиация: генерал ВСУ рассказал о главных преимуществах армии РФ и как им противостоять

Армия российских оккупантов использует в войне с Украиной два своих основных преимущества – артиллерию и авиацию, что позволяет захватчикам не сбавлять интенсивность обстрелов. В Кремле рассчитывают, что им хватит снарядов для доминирования на поле боя еще на долго.

Об этом заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью "Укринформу". По его словам, Россия оценила нынешние производственные возможности Украины и союзников и использует свое преимущество в боеприпасах.

По информации Гаврилюка, с начала 2024 г. преимущество в артиллерийском огне вдоль линии фронта составляет 7:1 в пользу врага.

Такой "огневой вал" российским оккупантам обеспечивают не только их заводы. Стране-агрессору в значительном количестве помогает с вооружением Северная Корея.

По словам генерала, Россия также преобладает в авиации и доминирует в небе. Вражеские истребители регулярно бьют по позициям и прифронтовым территориям управляемыми авиационными бомбами.

"С начала текущего года (за 77 суток) самолеты противника сбросили на наши позиции более 3500 авиабомб, что в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом", – отметил Гаврилюк.

Изменить доминирование россиян в воздухе должны истребители F-16, которые увеличат возможности сил обороны на земле.

"Но ситуация такова, что у нас еще нет F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы усложняют Силам обороны Украины выполнение задач по отпору агрессору", – подчеркнул генерал.

Напомним, за последние месяцы на фронте в украинской армии возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Поэтому недавно нашим бойцам пришлось отступить из Авдеевки и потерять еще несколько населенных пунктов на Донетчине.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за границей 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые может передать Украине. Речь идет о полумиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм.

А уже в начале марта Петр Павел сообщил, что партнеры Украины собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Снаряды для противостояния стране-агрессору купят за пределами Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, Чехия закупает боеприпасы для Украины в частности в странах, считающихся союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

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