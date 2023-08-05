Артиллерия и танкисты Сил обороны "задвухсотили" заблудившихся оккупантов и вражескую технику. Видео

Защитники Украины показали "охоту" на российские оккупационные войска, которые "ехали на учения, но заблудились". Эффектные кадры уничтожения живой силы и военной техники ВС РФ снимали с воздуха наши дроны.

Видео дня

Видео обнародовала 3-я отдельная танковая Железная бригада Сухопутных войск ВС Украины. Ролик появился в субботу, 5 августа, в Facebook-аккаунте 3-й ОТБр (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца)

Воины в одном видео объединили разные удары по вражеским целям. В частности, они показали, как с "бавовной" познакомилась уникальная спецтехника российских захватчиков – гусеничная радиолокационная станция разведки движущихся целей, которая может распознать танк за 35, а отдельного человека – за 15 километров.

В одном из оккупированных населенных пунктов украинские воины выявили склад БК противника. "Грех его не сжечь!" – пошутили защитники.

В 3-й ОТБр отметили, что удары по ВС РФ наносили артиллеристы и танкисты Железной бригады ВСУ. Огонь корректировала аэроразведка.

"От наших снарядов оккупантам не укрыться ни в лесу, ни в норах, ни в постройках", – подчеркнули украинские воины. На каком участке фронта были проведены эти операции, пресс-служба не уточнила.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины за 4 августа ликвидировали еще 620 военных преступников Кремля. Общее количество вражеских потерь в живой силе за время полномасштабного вторжения достигло 249 110 человек.

– Сколько военной техники ВС РФ уничтожили защитники Украины, можно посмотреть в статистике по ссылке.

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