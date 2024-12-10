'Асад и Путин – это не просто вассал и сюзерен': Зеленский указал на преступления режимов и объяснил, как должен действовать мир

После побега сирийского диктатора Башара Асада мир увидел ужасы, творившиеся в тюрьмах и застенках режима. Сирийцев там годами пытали, насиловали и убивали, то же делают с украинцами в оккупации российские захватчики.

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И режим Асада, и режим его "хозяина", российского диктатора Владимира Путина имеют один фундамент – насилие, они являются не просто вассалом и сюзереном, а сообщниками – и мир должен объединиться, чтобы покончить с зверствами и нарушениями прав человека, которые продуцирует Россия . Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Весь мир 10 декабря отмечает День прав человека. В этом году этот день сопровождается жуткими фото из открытых повстанцами сирийских тюрем и застенков режима Асада, отметил Зеленский.

"Там людей унижали на протяжении многих лет. Мужчин и женщин. Их били, пытали, насиловали. Тысячи и тысячи людей прошли через эту фабрику насилия. Режим Асада на протяжении десятилетий держался исключительно на насилии. И именно таковы все режимы, которые поддерживает Путин. Мы видели такие же тюрьмы, пыточные, неописуемое насилие, унижения, избиения, пытки, изнасилования и другие преступления на нашей территории, в каждом населенном пункте, который был оккупирован российскими захватчиками", – провел параллели между двумя человеконенавистническими режимами глава государства.

Россия, которую украинский президент назвал "государством-тюрьмой", прибегает к террору, пыткам и убийствам как к инструменту для удержания оккупированных ею чужих территорий. Именно поэтому едва ли не первое, что Москва делает на захваченной земле – строит там тюрьмы и застенки. Все это видят и переживают украинцы с начала агрессии в 2014 году.

"С начала российской оккупации за танками всегда идут репрессии и пытки. Впервые мы увидели это на нашей земле в Крыму в 2014 году, когда российская оккупация привела к репрессиям коренного народа, крупнейшей мусульманской общины Украины – крымских татар, а также журналистов и политических деятелей. Затем Россия продолжила свои ужасные нарушения прав человека на оккупированном Донбассе, включая печально известную тюрьму "Изоляция". С февраля 2022 года Россия распространила эти практики на все другие оккупированные территории. Зверства выросли в масштабах и жестокости", – напомнил Зеленский.

Именно поэтому, убежден он, кадры с сирийцами, которые спустя годы дождались освобождения из застенков Асада, трогают украинцев до глубины души.

Россия сыграла определяющую роль в формировании в Сирии кровавого режима Асада – и получила в лице диктатора и "детище", и подельника. Чтобы положить конец насилию, мир должен покончить с РФ везде, включая Украину. Ведь безопасное будущее планеты рождается на поле боя в нашей стране.

"Асад и Путин – это не просто вассал и сюзерен. Они – соучастники в насилии. Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин будет пытаться отомстить за падение Асада. Именно поэтому мы нуждаемся в единстве и силе, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя страдания, боль и руины. Помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность и добиться защиты от насилия", – отметил Зеленский.

Украинский президент призвал мир вспомнить аксиому: за ужасные зверства и нарушения прав человека должно быть наказание, иначе они будут только множиться.

"На самом деле только Путин и Асад заслуживают оказаться в тюрьме, а не те невинные люди, которых они годами держат в заключении", – резюмировал глава государства.

Напомним, 8 декабря президент Владимир Зеленский озвучил потери Украины в войне с Россией и последние данные о том, сколько военнослужащих потеряла РФ. По словам главы государства, с сентября соотношение потерь Украины и РФ составляет 1 к 5-6.

Зеленский заявил, что за время полномасштабной агрессии РФ было ликвидировано 198 тысяч россиян, более 550 тысяч оккупантов получили ранения. С украинской стороны подтверждены ранения около 370 тысяч защитников и гибель 43 тысяч украинских героев.

Тысячи украинских воинов и гражданских заложников остаются в плену Кремля, российский режим также похитил значительное количество украинских детей.