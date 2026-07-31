"Асимметричная война": Билецкий объяснил, при каком условии Украина может победить Россию

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что, несмотря на количественное превосходство российских войск, у Украины есть шанс победить Россию, если проявить эффективность. По его мнению, это проявляется как в нанесении ударов вглубь территории России, так и на линии фронта.

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Об этом он заявил в интервью американской блогерше Лоре Лумер. Билецкий считает, что в войнах не обязательно побеждают те, у кого больше ресурсов.

Что сказал Билецкий

Для этого Билецкий привел пример войн в античный период, где побеждали гораздо более слабые стороны, а также войну за независимость США, когда континентальная армия Штатов по мощи уступала Великобритании.

"Если бы это было так, то страны подсчитывали бы свой потенциал, и более слабые автоматически сдавались бы, не неся никаких потерь. Сотни примеров показывают, что война асимметрична. У слабого всегда есть шансы благодаря более высокой эффективности. Если Украина проявит эффективность, то у нее есть шансы победить Россию", – отметил Билецкий.

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Также он привел пример изменений, благодаря которым в Третьем армейском корпусе не теряют территории, а местами отбивают позиции.

"Когда мы приняли на себя участок протяженностью 160 километров, Украина теряла на этом участке около 60 километров в месяц. Это было год и два месяца назад. Девять месяцев назад мы полностью остановили продвижение противника. Сейчас мы продвигаемся на некоторых участках", – отметил генерал.

Кроме того, среди главных составляющих эффективности, по его словам, – изменения в управленческих подходах, которое в украинской армии чрезвычайно централизовано.

"Мы переходим к командной работе, мы верим, что люди должны проявлять инициативу. Воспитать её в украинских офицерах старой школы непросто. Во-вторых – особое внимание уделяется формированию сержантского корпуса. Это то, в чём постсоветские армии сильно отстают от западной военной философии. Но в любом случае эффективность зависит не от количества пилотов или дронов, а от системы управления и системы планирования. Без первых компонентов технологическая составляющая не работает", – сказал Билецкий.

Напомним, ранее Андрей Билецкий заявлял, что уступки России в войне могут лишь усилить ее аппетиты и спровоцировать новые требования.В Кремле рассматривают компромиссы не как завершение конфликта, а как признак слабости оппонента, поэтому такие шаги несут серьезные риски для Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в марте Третий армейский корпус отразил российское наступление, а в мае начал усиливать дронный контроль над логистикой оккупантов в Луганской области. За год корпус остановил потерю территорий там, где ранее бригады теряли десятки километров ежемесячно.

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