Аспект будущей победы: Наев показал сильное видео тренировок украинских воинов

Бойцы Сил обороны проходят профессиональное обучение перед тем, как отправиться в прямую схватку с противником. Их подготовкой занимаются профессионалы не только среди украинских спецподразделений, но и при участии западных партнеров.

Генерал-лейтенант Сергей Наев показал кадры с одного из таких полигонов, где наши защитники проходят сложный комплекс тренировок. Учения предусматривают не только физическую подготовку, но и психологическую – не менее важную для обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Физическая усталость наступает когда уже не чувствуешь ни рук, ни ног. А пока мы чувствуем, то значит, мы живы, здоровы и не устали", – оптимистично говорит боец, который только что прошел сложное препятствие.

По словам Наева, на учениях солдаты преодолевают полосы препятствий, психологически тренируются быть в стрессовых ситуациях, метко стреляют и действуют в составе подразделений при освобождении взводных опорных пунктов, занятых врагом.

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"Все это необходимо для того, чтобы избивать врага – умело, профессионально и точно", – подчеркнул командир.

Как сообщал OBOZ.UA, разрекламированное российскими пропагандистами наступление оккупационных сил РФ на Авдеевку Донецкой области постигло неудачи. Аналитикам не удалось обнаружить доказательств заявленных "побед", тогда как сами оккупанты жалуются на потери и "мясные штурмы".