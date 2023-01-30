''Астрономические цифры'': в Defence Express назвали количество истребителей для закрытия неба над Украиной и их стоимость

В воздушных силах Украины объявили реальную потребность в многофункциональных истребителях, которые смогут обеспечить охрану воздушного пространства: пять авиабригад или 180 самолетов. Ее вряд ли можно считать завышенной, однако средства для нее нужны астрономические – $29,25 млрд только на закупку, не говоря уже о затратах на эксплуатацию и ремонт.

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Это подсчитали аналитики Defence Express. Ныне между западными союзниками ведутся внутренние дебаты по поставке Киеву реактивных истребителей: такими могут стать МиГ-29, на которых украинцы уже умеют летать, или F-16, для которых подготовили список пилотов, что будуть задействованы в возможных учениях.

О том, что для надежной защиты неба над Украиной нужно "по меньшей мере пять бригад, в каждой из которых три эскадрильи", заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что это было бы такое количество самолетов, которое сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с системами ПВО такого огромного государства, как наше.

"Учитывая то, что одна эскадрилья – это 12 машин, в общем должно идти речь о 180 самолетах. И это довольно значительный показатель. Он приближен к размеру истребительного звена некоторых крупнейших стран НАТО. Согласно данным Military Balance за 2021 год, в Британии 161 истребитель 23 F-35B и 138 Eurofighter), в Германии – 226 боевых самолетов (138 Eurofighter, 88 Tornado) во Франции – 250 истребителей (112 Mirage 2000 и 138 Rafale, включая корабельные)", – объяснили в Defence Express.

Там добавили, что это больше, чем есть в Польше (о 48 самолетах F-16), и больше, чем поляки планируют получить после получения 32 самолетов F-35A и 48 FA-50, – в общем 128 машин.

В то же время аналитики считают, что расчеты Воздушных сил вполне закономерны, потому что опираются на необходимость защиты воздушного пространства крупнейшей страны Европы, превосходящей по этому показателю ту же Польшу вдвое. Более того, любая страна НАТО опирается на коллективную помощь в защите воздушного пространства от союзников, а Украине до вступления в Альянс необходимо рассчитывать только на собственные силы.

"Поэтому показатель в 180 истребителей вполне можно считать более чем обоснованным и действительно "малейшим". Если посмотреть на воздушные силы стран, понимающих угрозу своему существованию, то можно вспомнить показатели Южной Кореи – 257 полноценно боевых машин, из которых 36 F-35A, 59 F-15K и 162 F-16, а также еще 60 FA-50, 174 F-5 и 30 F-4, то есть в общем 521 боевой самолет. Или Тайваня из 141 F-16, 55 Mirage 2000, 127 F-CK-1, к которым еще можно добавить 84 F-5, то есть всего 407 самолетов. Учитывая то, что весь текущий авиапарк Воздушных сил Украины (согласно Визии от 2020 года), подлежал замене, начиная с примерно 2025-го по 2030 год, то речь должна идти именно о 180 новых истребителях", – еще раз подчеркнули в Defence Express.

Там добавили: если считать истребителей F-16 в современной версии Block 70/72, то один такой самолет с соответствующим комплектом вооружения стоит сейчас $162,5 млн, на примере контракта с Болгарией. То есть 180 самолетов потянут на $29,25 млрд.

"Считать, что это преувеличение – не стоит, поскольку сколько сейчас стоят самолеты полностью продемонстрировала Финляндия, которая в 2021 году объявила план заменить 62 F/A-18 в рамках фиксированного по цене контракта на $11 млрд… В общем измерении, когда речь идет о таких огромных партиях истребителей, выбор конкретной модели на общую сумму контракта влияет, но не глобально. Но в случае Украины цены реального контракта будут еще больше, поскольку речь идет о значительно большей пропорции в стоимости контракта вооружения, которое необходимо закупать полностью, в то время, когда Финляндия и так есть запасы ракет и бомб под западные машины", – объяснили аналитики.

Кроме этого, если есть необходимость получить самолеты раньше, то ценник взлетает вдвое, как в случае с Германией, которая за €10 млрд евро хочет получить 35 F-35A уже в 2026 году.

Также к пяти авиационным бригадам необходимо добавить важный компонент их боевой эффективности – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Для Украины аналитики называют более реалистичными не E-3 Sentry AWACS, а такие машины как GlobalEye от шведской компании Saab. Для самой Швеции они стоят около $355,5 млн за один. А пять GlobalEye – это $1,77 млрд.

Не стоит забывать и о воздушных танкерах. На рынке такие самолеты, как Airbus A330 MRTT, стоят около $330 млн. То есть пять таких машин потянут $1,3 млрд.

"В общем получается $32,3 млрд, если говорить о 180 F-16 Block 70/72, а также по пять самолетов ДРЛО GlobalEye и танкеров Airbus A330 MRTT. Хотя надо учитывать, что это общая стоимость вместе с вооружением, обучением и всеми другими сопутствующими услугами. И она рассчитана на годы, потому что сейчас очередь на те же F-16 формируется уже на период после 2027-го", – посчитали в Defence Express.

Аналитики соглашаются, что в этом вопросе можно сэкономить, например, обратить внимание на самолеты FA-50. Или можно рассматривать авиабригады из трех эскадрилий, две из которых будут на F-16, а одна на FA-50. Разница в стоимости этих самолетов довольно значительна – $162,5 млн за F-16V против $63,8 млн за FA-50 Block 20 и тогда 120 F-16 и 60 FA-50 будут стоить $23,3 млрд, а общие расходы уменьшаются до условных $25-26 млрд.

"Насколько это астрономические средства зависит от того, как их измерять. Если мерить рекордным оборонным бюджетом на все вооружения для ВСУ в 2021 году в размере $1 млрд, то это выходит 25-33-летние расходы только по этому направлению с паузой на десятилетия в закупке любого другого вооружения. Если взять для сравнения помощь США Украине вооружением, то с 24 февраля 2022 года Вашингтон передал оружия более чем на $24 млрд. Но также крайне важно понимать, что это лишь расходы на закупку, так как эксплуатация самолетов также предусматривает текущие расходы и проведение их модернизации и ремонта", – подытожили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанское издание El Pais написало, что Украина хочет получить от партнеров 24 самолета-истребителя. В Воздушных силах не подтвердили и не опровергли эту информацию, посоветовав пользоваться официальными источниками в Украине.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что чтобы полностью освоить истребители F-16 украинским пилотам понадобится около шести месяцев. Он добавил, что Украине необходимо получить также больше систем ПВО для того, чтобы усилить защиту от баллистических и аэродинамических ракет РФ. Сбивать такие ракеты могут системы SAMP/T и Patriot.

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