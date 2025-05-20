Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области

В ночь на 20 мая Россия вновь атаковала Украину с воздуха 108-ю БпЛА. Силы ПВО обезвредили 93 из них: сбито 35 дронов, еще 58 не достигли целей.

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Последствия российской атаки зафиксированы в 4 регионах нашего государства. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную воздушную атаку на Украину враг начал с 19:00 19 мая. Ночью и утром захватчики атаковали 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 35 – сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области", - отметили в Воздушных силах.

Так, над Днепропетровской областью ночью украинские воины сбили три вражеских "Шахеда". Атака не прошла без последствий.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство: пожар, который там вспыхнул, укротили спасатели.

В Синельниковском районе из-за применения агрессором БпЛА есть разрушения на территории предприятия. Его также охватил огонь.

А по Никопольщине продолжались удары FPV-дронами и артиллерией. Пострадали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Пожары, вызванные российской атакой, ликвидировали спасатели ночью также на Сумщине.

Вражеские дроны ударили по одному из населенных пунктов Белопольской громады: повреждены нежилые помещения с последующим возгоранием.

"Специалисты ГСЧС работали по двум адресам одновременно. Удалось предотвратить распространение пламени и укротить все очаги горения. Дополнительно было проведено обследование прилегающих территорий. По предварительной информации, погибших и травмированных нет", – рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, накануне российские оккупанты ударили по Сумщине дронами: повреждена инфраструктура предприятия, есть раненые.

Также сообщалось, что российские оккупанты нарастили боекомплект к новому массированному удару. Военный обозреватель Александр Коваленко для OBOZ.UA проанализировал, сколько ракет сейчас производит страна-агрессор.

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