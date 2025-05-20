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Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Защитники держат небо над Украиной

В ночь на 20 мая Россия вновь атаковала Украину с воздуха 108-ю БпЛА. Силы ПВО обезвредили 93 из них: сбито 35 дронов, еще 58 не достигли целей.

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Последствия российской атаки зафиксированы в 4 регионах нашего государства. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную воздушную атаку на Украину враг начал с 19:00 19 мая. Ночью и утром захватчики атаковали 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 35 – сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области", - отметили в Воздушных силах.

Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области

Так, над Днепропетровской областью ночью украинские воины сбили три вражеских "Шахеда". Атака не прошла без последствий.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство: пожар, который там вспыхнул, укротили спасатели.

В Синельниковском районе из-за применения агрессором БпЛА есть разрушения на территории предприятия. Его также охватил огонь.

Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области

А по Никопольщине продолжались удары FPV-дронами и артиллерией. Пострадали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Пожары, вызванные российской атакой, ликвидировали спасатели ночью также на Сумщине.

Вражеские дроны ударили по одному из населенных пунктов Белопольской громады: повреждены нежилые помещения с последующим возгоранием.

"Специалисты ГСЧС работали по двум адресам одновременно. Удалось предотвратить распространение пламени и укротить все очаги горения. Дополнительно было проведено обследование прилегающих территорий. По предварительной информации, погибших и травмированных нет", – рассказали в ГСЧС Украины.

Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области
Россия снова атаковала Украину дронами: обезврежено 93 БпЛа из 108, пострадали четыре области

Напомним, накануне российские оккупанты ударили по Сумщине дронами: повреждена инфраструктура предприятия, есть раненые.

Также сообщалось, что российские оккупанты нарастили боекомплект к новому массированному удару. Военный обозреватель Александр Коваленко для OBOZ.UA проанализировал, сколько ракет сейчас производит страна-агрессор.

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