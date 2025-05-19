Оккупанты ударили по Сумщине дронами: повреждена инфраструктура предприятия, есть раненые. Видео

В ночь на 19 мая российская террористическая армия атаковала Сумскую область дронами-камикадзе. Вследствие обстрелов мирные жители получили ранения.

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Также зафиксированы повреждения инфраструктуры предприятия. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

По информации ОВА, россияне атаковали коварно – ночью, когда люди спали в своих домах. В Шосткинской громаде зафиксированы попадания шести беспилотников. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. На месте происшествия продолжается аварийно-спасательная операция.

Вследствие атак вражеских дронов ранения получили двое людей. Пострадал 44-летний охранник предприятия в Шосткинской громаде, также вечером был ранен 47-летний местный житель Эсманьской громады. Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На территории громады повреждены четыре дома. Другие последствия российских обстрелов уточняются.

В Поповском сельском совете проинформировали, что в результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры, жилые дома местных жителей, сгорел частный автомобиль. К счастью, обошлось без человеческих жертв. В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ударов. Все соответствующие службы работают на месте.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Сумской области рассказали, что спасатели дважды ликвидировали пожары, возникавшие из-за вражеских атак. В ведомстве отметили, что в течение ночи 19 мая российские беспилотники нанесли удары по Конотопскому и Шосткинскому районам. В результате атак горели нежилые здания. Чтобы ликвидировать пожары, спасателям пришлось работать до самого утра. Благодаря усилиям сотрудников ГСЧС удалось не допустить перекидывания огня на расположенные рядом здания.

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