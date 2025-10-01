Враг атаковал Украину пятью ракетами и полсотней дронов: зафиксированы попадания на шести локациях

В ночь на 1 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха ракетами и дронами: враг применил 54 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 44 цели.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется

Последствия вражеского террора

Над Черкасской областью, как сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, ночью обезврежены два вражеских дрона .

"Обошлось без последствий для инфраструктуры", – отметил он, добавив, что по состоянию на 07:23 угроза применения врагом ударных дронов сохранялась для двух районов области, Черкасского и Золотоношского.

А на Днепропетровщине ночью россияне нанесли удары БпЛА поПетропавловской и Покровской громадах Синельниковского района. Повреждены инфраструктура и помещение, в котором располагались магазин и аптека. Загорелась сухая трава. Люди не пострадали.

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, над областью защитники неба уничтожили 3 вражеских беспилотника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РФ ударила по Харькову КАБами и баллистикой. В городе есть пострадавшие, разрушены дома, на местах попаданий вспыхнули пожары.

Также сообщалось, что накануне, 30 сентября, Россия дважды за день атаковала железную дорогу. Поезда курсировали с задержкой до 7 часов.

