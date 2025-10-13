УкраїнськаУКР
Оккупанты ночью запустили 82 дрона, около полсотни из них – "Шахеды": защитники неба сбили большинство целей

В ночь на 13 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 82 средства воздушного нападения, в частности 50 "Шахедов". Силы ПВО обезвредили 69 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки и результаты воздушного боя

Запускать дроны россияне начали с 20:00 12 октября.

В течение ночи противник атаковал украинские города и села 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

Среди запущенных БпЛА оказалось около 50 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.

Зафиксированы попадания 13 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах в 9 утра.

Что известно о последствиях российского террора

Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника.

"По Никопольщине враг бил FPV-дронами, РСЗО "Град" и артиллерией. Пострадали райцентр, Покровская и Мировская громады. Повреждены 2 частных дома. По Покровской громаде Синельниковского района агрессор попал БПЛА. Повреждены 2 частных дома, газопровод и линия электропередач. Погибших и пострадавших нет", – подвел итоги ночи глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Одесской области под ударами вражеских дронов оказалась гражданская инфраструктура. Несмотря на то, что защитники сбили часть целей, прилетело по складским помещениям.

"Возник масштабный пожар на площади более 5 000 кв м. Возгорание охватило несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда, упаковочный материал. По предварительным данным, один человек пострадал", – отметил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В Сумах россияне поздно вечером накануне ударили по жилому сектору.

"Попадание зафиксировано рядом с многоэтажными домами. В квартирах граждан выбило окна. В результате удара возник пожар в нежилом здании, который спасатели оперативно ликвидировали. Сотрудники ГСЧС провели обследование территории. Один человек получил острую реакцию на стресс", рассказали в ГСЧС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил "более подлые" удары по украинской энергетике.

Он также подчеркнул, что враг сознательно использовал благоприятный для себя момент – сосредоточенность мировой дипломатии на Ближнем Востоке – и пошел на эскалацию, в частности относительно Запорожской АЭС. При этом оккупанты не дают энергетикам восстановить ЛЭП, питающие станцию.

