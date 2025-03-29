Россия ночью атаковала Украину 172 ударными дронами: силы ПВО уничтожили 94 цели

Российские войска в ночь на 29 марта атаковали Украину ударными дронами. Силы ПВО сбили 94 "Шахеда", десятки БПЛА были локационно потеряны.

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Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Последствия вражеских ударов зафиксированы в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Атаковать украинские города и села враг начал с 20:00 28 марта. Вечером и ночью захватчики запустили по Украине 172 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 94 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. 69 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина", – отметили в Воздушных силах.

Напомним, накануне вечером Россия ударила по Днепру. В результате атаки вспыхнул отельно-ресторанный комплекс. Около полуночи сообщалось о четырех погибших и 19 пострадавших, среди которых – беременная женщина. К утру количество пострадавших возросло до 21 человека, 13 из них остаются в больницах.

Повреждения получили по меньшей мере десять частных жилых домов и несколько многоэтажек, а также учебное заведение, гаражи, админздание, складские помещения. Четыре частных дома полностью уничтожены огнем. Разбиты автомобили.

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