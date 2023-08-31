Атака на аэродром в Курске: в РДК заявили, что также участвовали в спецоперации

Стало известно, что в ночной атаке на аэродром в Курске 27 августа принимала участие не только военная контрразведка Службы безопасности Украины. В этой спецоперации был задействован также Русский добровольческий корпус (РДК).

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РДК. Там отметили, что это была очередная максимально успешная атака.

В ночь на 27 августа бойцы РДК снова без помех прошли российскую границу и ударили беспилотниками по военному объекту РФ. Все намеченные цели в результате были уничтожены.

"Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей. Впрочем, "прикрывала" – громко сказано. Попала она только в жилой дом в Курске", – сказано в сообщении.

В РДК отметили, что заявления курского губернатора о том, что в многоэтажку врезался их дрон – это ложь. Кроме того, этими словами он подставил и минобороны РФ – там и вовсе хотели умолчать о поврежденном здании и "просто замять свой позор".

"Рожденные ползать – летать не будут. Русское небо и русская земля принадлежат не путинской погани, а свободным русским людям", – добавили в РДК.

Напомним, что Русский добровольческий корпус – это военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное из этнических россиян, проживающих на территории Украины, а также в других европейских странах, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. Бойцы РДК воюют как в Украине, так и на территории России.

22 августа РДК отметил первую годовщину своего создания. За это время легион разросся от одного автомобиля до штурмовых групп. Также у бойцов РДК появились техника, рекруты, базы и артиллерия.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям". Запускали дроны контрразведчики Службы безопасности Украины.

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