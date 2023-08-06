Атаки врага на Купянском и Бахмутском направлениях отражены, продолжается контрнаступление ВСУ – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло около 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши бойцы успешно отразили атаки противника на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях, а также в районе Роботиного на Запорожье.

Видео дня

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 2 августа. Также отмечается, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Новость дополняется.....