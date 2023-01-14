Атаковали зенитными ракетами с севера: в Воздушных силах раскрыли подробности удара по Киеву

В субботу утром, 14 января, войска РФ атаковали Киев зенитными ракетами. Их запускали с северного направления, из-за чего вражеские снаряды долетели очень быстро, за несколько минут.

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Оккупанты использовали для атаки на столицу ракеты С-300 или С-400. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

"Они запускались с северного направления, пока не говорим, откуда, но понятно, где северное направление, по столице Украины", – отметил он.

Игнат добавил, что ракеты по Киеву враг запускал из зенитных ракетных систем, расположенных недалеко от украинской границы. На данный момент у Украины нет средств для сбивания таких снарядов.

"Столица Украины атакована с северного направления зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-400/С-300, которые летели по баллистической траектории", – добавили в Воздушных силах.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко предположил, что украинская система ПВО во время атаки на Киев могла не сработать, потому что оккупанты, вероятно, запустили баллистические ракеты. Он не исключал, что удар был нанесен с территории Беларуси.

В Воздушных силах рассказали, что ракеты на столицу летели с северного направления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 14 января в Киеве слышали серию мощных взрывов, после которых прозвучала сирена. В Офисе президента сообщили, что целью ударов была критическая инфраструктура, в частности в Днепровском районе.

– Враг также атаковал и Киевскую область. В селе Копылов Бучанского района был прилет в жилую застройку. Также в результате обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры, там возникло возгорание.

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