'Атакуют малыми тактическими группами': военный рассказал о попытках оккупантов продвинуться в Липцы на Харьковщине

Оккупационные войска РФ, которые сосредоточились на Харьковском направлении, постоянно пытаются продвинуться к Липцам. Они атакуют село малыми тактическими группами, а также обстреливают из воздуха и артиллерией.

Планирующими авиационными бомбами враг достает в Харьков и его окрестности. О ситуации рассказал в эфире телемарафона командир 5-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" майор Михаил "Майк" Гологурский.

"Враг пытается продвинуться в населенный пункт Липцы. Сейчас атакует пешими малыми тактическими группами. Применяет разнообразную артиллерию, минометы, авиацию", –отметил военный.

Он добавил, что из авиации оккупанты постоянно бьют по Липцам (село расположено в Харьковском районе в 18 км от облцентра) и соседних селах. Удары КАБами россияне нацеливают не только на позиции ВСУ, но и на мирных жителей.

"Вчера оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Харьков. Она попала прямо в кафе, пострадали мирные жители", – указал военный.

Командир 5-го батальона бригады "Спартан" подчеркнул, что обстрелы позиций не усилились и не уменьшились: они стабильно частые, продолжаются в течение всех суток.

"Враг постоянно применяет РСЗО, а также авиационные бомбы по нашему переднему краю", – отметил "Майк".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, 22 мая войска РФ продолжили наступательные операции в районе Липцев и заявляли о незначительном продвижении там, а также возле Зеленого. Однако военные аналитики говорят, что подтвержденных изменений на этой линии фронта за прошедшие сутки не было

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