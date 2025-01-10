'Атеш' обнаружил склад с боеприпасами оккупантов на Запорожье: данные передали Силам обороны. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" в армии страны-агрессора РФ поделился информацией о складе с боеприпасами оккупантов в Запорожской области. Данные были переданы Силам обороны Украины.

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Об этом 10 января сообщили в Telegram-канале "Атеш". Как отмечается, некоторое время назад агент движения из состава ВС РФ побывал на складе врага, где хранятся крупнокалиберные боеприпасы, и зафиксировал всю нужную информацию.

Эти данные оперативно были переданы защитникам Украины.

"Сейчас мы получили разрешение на публикацию данного материала, так как это уже не мешает работе ВСУ", – рассказали в "Атеш".

В движении также отметили, что такая помощь изнутри армии РФ оказывает невероятную партизанам и украинским воинам.

Каждый уничтоженный склад боеприпасов рашистов – это спасенные жизни, добавили в "Атеш".

Партизаны также поблагодарили российских военных, которые сохранили совесть и вступили в "Атеш", чтобы "внести свой вклад в борьбу с преступным режимом", который продолжает отправлять на смерть сотни тысяч солдат.

В движении также призвали всех, кто еще не решился присоединиться, сделать это уже сегодня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны отследили перемещение колонны военной техники врага в оккупированном Крыму, которая двигалась к Джанкою. В состав колонны, в частности, входил боекомплект к ПВО.

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