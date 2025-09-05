'Атеш' провел разведку российской радиолокационной станции в Мордовии: что удалось узнать. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел разведку вражеской радиолокационной станции "Контейнер" в Мордовии. Ему удалось обнаружить антенны, охрану и элементы энергообеспечения.

Информацию опубликовали в Telegram-канале партизанского движения. Там также обнародовали соответствующие фото.

Подробности

Отмечается, что агент посетил загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер" в н. п. Ковылкино (Мордовия), которая является одним из важных элементов российской системы раннего предупреждения. Эту РЛС Москва использует для наблюдений за Европой и Украиной.

"В ходе операции зафиксированы антенны, охрана и узлы энергоснабжения. Все полученные данные уже переданы Силам обороны Украины", – говорится в сообщении.

В "Атеш" отметили, что страна-агрессор может строить станции и хвастаться новейшими технологиями, но на самом деле они такие же уязвимые, как и другие объекты.

"Контейнер" больше не является тайной – теперь он под прицелом", – указано в сообщении.

Партизаны заверили, что продолжают разведку по всей территории РФ, поэтому ни один военный объект не останется без внимания.

Напомним, ранее "Атеш" устроили диверсию вблизи оккупированного Дебальцево в Донецкой области. В результате удачной операции была нарушена логистика российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно партизаны "Атеш" устроили диверсии в Краснодарском крае РФ. Они сожгли башню сотовой связи, которая обеспечивала несколько воинских частей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!