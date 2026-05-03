'Атеш' провели диверсию в Луганске: уничтожен КамАЗ оккупантов. Видео

Агенты "Атеш" провели очередную успешную диверсию на временно оккупированных Российской Федерацией территориях. В Луганске они уничтожили вражеский КамАЗ.

Отмечается, что машина сгорела ночью. А уже утром она должна была пойти на погрузку и везти провизию на фронт. Но не довезла. Эффектное видео диверсии опубликовали в Telegram-канале "Атеш".

"Наши агенты провели успешную диверсию в Луганске: уничтожен КамАЗ 2-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады путинской армии, задействованный в доставке боеприпасов, продовольствия и снаряжения на передовые позиции", – говорится в сообщении.

В "Атеш" отмечают, что подобная техника – основа тыловой логистики. Она соединяет склады с передовой и обеспечивает бесперебойное снабжение группировок, удерживающих позиции. Без нее грузы накапливаются в тылу и не доходят туда, где они нужны противнику.

"Каждый уничтоженный грузовик – это сорванный маршрут, задержанный эшелон и дефицит на передовой. Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности даже на занятых территориях", – отмечают в "Атеш".

Там также рассказали, что агент, который совершил эту диверсию, откликнулся на листовки с призывом начать движение в марте и уже провел ряд серьезных операций.

"Бороться может каждый. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" – резюмировали удачную операцию в "Атеш".

Напомним, что недавно агенты военного движения украинцев и крымских татар сообщили, что фиксируют топливный кризис у оккупантов на Херсонщине. Эта ситуация обусловлена ударами Сил обороны по Крыму.

Также мы сообщали о том, что агенты "Атеш" провели очередную успешную диверсию на железной дороге РФ. В Ростовской области они уничтожили тепловоз, он не подлежит восстановлению. Диверсию провели на железнодорожном узле, имеющем важное значение для военной логистики и снабжения оккупантов, воюющих на Запорожском направлении.

