'Атеш' разведал 606-й зенитный ракетный полк в Подмосковье: что удалось узнать. Фото

В Московской области партизаны разведали территорию 606-го зенитного ракетного полка. На его вооружении находятся установки С-400 "Триумф" и С-300ПМ.

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Этот полк участвует в отражении ударов в воздушном пространстве. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По информации агентов движения, штаб зенитного ракетного полка находится в населенном пункте Электросталь Московской области. Подразделение относится к войскам ПВО ВКС ВС РФ, которые предназначаются для отражения ударов в воздушном пространстве. На вооружении находятся зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и С-300ПМ.

В "Атеш", сославшись на информацию от родственников российских оккупантов, заявили, что после атак украинских БПЛА в январе 2025 года, когда дроны долетали до Московской области, в воинской части участились проверки.

"Наш агент собрал данные о режиме работы, транспорте и личном составе. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины", – сообщили партизаны.

Напомним, украинские партизаны разведали территорию 144-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ в Смоленской области. Там, в частности, восстанавливают бронетехнику, САУ и РСЗО.

Ранее в "Атеш" рассказали, что российские оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте. Так захватчики пытаются оградиться от атак беспилотных катеров и диверсионных групп.

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