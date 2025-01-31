Агент 'Атеш' разведал 144-ю мотострелковую дивизию в Смоленской области. Фото

Украинские партизаны разведали территорию 144 мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ в Смоленской области. Там, в частности, восстанавливают бронетехнику, САУ и РСЗО.

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Личный состав этой дивизии воюет на Донецком направлении, подразделение понесло огромные потери под Тернами. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агент нашего движения подробно изучил территорию 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ возле н. п. Ельня Смоленской области. На территории зафиксировано расположение казарм, бронетехнику, самоходные артиллерийские установки и РСЗО, которые находятся на восстановлении", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также уточнили, что подразделения 144-й мотострелковой дивизии задействовано в боевых действиях на Донецком направлении.

"Дивизия известна высоким уровнем потерь среди личного состава при мясных штурмах Тернов и практикой пыток над своими отказниками", – заявили в движении.

Также в "Атеш" подчеркнули, что в ходе разведки агент собрал данные о технике, транспорте и размещении личного состава, вся информация уже передана Силам обороны Украины.

Напомним, накануне стало известно, что агент "Атеш" разведал воинскую часть в Смоленске. Речь идет о расположении одного из подразделений Росгвардии. Во время операции были зафиксированы все движения техники и личного состава на каждом из въездов. Кроме того, агенты составили подробную карту территории воинской части, что может помочь украинским силам в планировании дальнейших действий.

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