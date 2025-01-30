Зафиксировано перемещение техники и личного состава: 'Атеш' разведал воинскую часть в Смоленске. Фото

Агенты украинско-крымскотатарского движения сопротивления "Атеш" провели успешную разведку воинской части Росгвардии в российском Смоленске. По их данным, объект находится на улице Николаева (координаты: 54.766062, 32.003139).

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Об этом сообщила пресс-служба движения. "Атеш" разведали воинскую часть Росгвардии в Смоленске. Агенты нашего движения посетили военную часть Росгвардии по улице Николаева", – говорится в сообщении.

Во время операции были зафиксированы все движения техники и личного состава на каждом из въездов. Кроме того, агенты составили подробную карту территории воинской части, что может помочь украинским силам в планировании дальнейших действий.

Кроме сбора данных, Атеш удалось установить контакт с несколькими военнослужащими, которые, вероятно, не подозревая о настоящей цели разведчиков, поделились важной информацией. Все полученные данные оперативно переданы Силам Обороны Украины.

В "Атеше" намекнули, что вскоре могут быть "хорошие новости", что может свидетельствовать о дальнейших операциях против оккупантов.

Напомним, ранее в "Атеше" рассказали, что российские оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте. Так захватчики пытаются оградиться от атак беспилотных катеров и диверсионных групп.

Кроме того, россияне возобновили использование старой подземной базы подлодок, ранее функционировавшей как музей.

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