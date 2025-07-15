'Атеш' разведал предприятие в Воронеже, производящее двигатели для 'Искандеров'. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали ключевое предприятие "Роскосмоса" в Воронеже, где выпускают двигатели для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" и других систем. Детальная информация уже передана Силам обороны Украины.

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Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в Telegram-канале "Атеш". Как говорится в сообщении, агент движения полностью обследовал территорию Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) в Воронеже.

Это ключевое предприятие "Роскосмоса", где разрабатываются и производятся жидкостные ракетные двигатели для стратегических комплексов, в том числе ОТРК "Искандер-М", которые войска страны-агрессора РФ активно применяют против Украины.

АО "Конструкторское бюро химавтоматики" вместе с Воронежским механическим заводом образует единую платформу по производству двигателей для межконтинентальных баллистических ракет РС-20, РС-18, зенитных комплексов, а также ракет-носителей "Союз", "Протон" и других, рассказали в "Атеш".

Оно критически важно для военной машины российского диктатора Владимира Путина и активно работает на ВПК страны-агрессора.

Партизаны тщательно исследовали всю территорию объекта, провели съемку корпусов и инфраструктуры, а также зафиксировали автомобили на парковке.

Благодаря этим данным удастся установить личности сотрудников – военных преступников, участвующих в производстве оружия для убийств украинцев, говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что все собранные данные уже переданы Силам обороны Украины, и заверили, что продолжают свою работу по выявлению и обезвреживанию врага.