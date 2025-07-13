Запасы сократились: в ГУР сказали, сколько баллистических ракет есть у России

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что по состоянию на начало июля 2025 года страна-агрессор Россия имеет около 300 баллистических ракет. Из них более 250 – это ракеты "Искандер-М".

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Еще около 50 – это их северокорейские аналоги KN-23. Такой ответ в ГУР предоставили на запрос LIGA.net.

Там добавили, что по состоянию на сейчас российские оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, которые могут запускать вышеупомянутые ракеты.

По состоянию на середину мая, сообщала военная разведка, захватчики имели около 580 баллистических ракет для таких ОТРК. Это свидетельствует о почти двукратном сокращении арсенала этих ракет за полтора месяца.

Отметим, что Россия применяет баллистику как во время массированных комбинированных атак на Украину, так и для нанесения одиночных ударов.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что именно КНДР обеспечивает Москву 40% боеприпасов, которые враг использует в боевых действиях против нашего государства. Режим Ким Чен Ына также направляет России другое оружие, в частности баллистические ракеты и артиллерийские системы.

Как сообщал OBOZ.UA, ракет, выпускаемых производителями для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, производится слишком мало, чтобы противостоять потенциальным российским баллистическим обстрелам при сценарии широкомасштабного конфликта.

Компании Raytheon Technologies и Lockheed Martin производят примерно 820-850 PAC-2 GEM-T и PAC-3 MSE в год. РФ же за тот же период выпускает примерно 700-1400 ракет для своих "Искандеров" (и это без учета других, таких как "Кинжалы", "Цирконы", "Ониксы" и полученные от Северной Кореи KN-23).

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