'Атеш' разведал завод оптоволокна в Саранске, который выполняет заказы для армии Путина: по нему уже наносили удары. Фото

Агенты движения "Атеш" разведали завод в Мордовии, производящий оптоволокно. Речь идет о предприятии "Сарансккабель-Оптика", работающего на российскую оборонку.

Ранее он уже подвергался ударам БпЛА Сил обороны – и теперь шансы повторного успешного поражения лишь возрастают. Подробности сообщили в "Атеш".

Что известно

Согласно сообщению, в этот раз агент военного движения украинцев и крымских татар взял под наблюдеение завод оптоволокна в российском Саранске.

Агент "Атеш" разведал завод оптоволокна "Сарансккабель-Оптика" в Саранске. Предприятие является ключевым и производит все виды волоконно-оптического кабеля, кроме морского. Также там регулярно выполняются оборонные заказы для снабжения оккупационных войск", – отмечено в сообщении.

Важность предприятия для государства-агрессора для Сил обороны секретом не является: ранее на завод уже прилетали украинские дроны, заставив оккупантов временно приостановить его работу. После этого работники предприятия больше не игнорируют воздушные тревоги, вполне осознавая, що "санкции" с неба непременно продолжатся.

"Военно-промышленный комплекс РФ находится под нашим прицелом и мы гарантируем, что в ближайшем будущем там будет происходить еще много чего интересного", – подкрепили опасения россиян в "Атеш".

Кроме "Сарансккабель-Оптика" столица Мордовии богата и другими законными военными целями.

В Саранске находится достаточное количество и других предприятий ВПК – там занимаются приборостроением, машиностроением, черной и цветной металлургией, химической промышленностью, производят станки. Мы продолжаем наблюдение за этими объектами и передаем всю собранную информацию Силам обороны Украины", – заявили в "Атеш", снова призвав немногочисленных нормальных россиян, выступающих против войны, помочь закончить ее как можно скорее.

Что предшествовало

Силы обороны Украины ночью 25 июля атаковали ряд регионов РФ.

Так, в Невинномысске Ставропольского края под прицелом был завод "Азот". А в Тамбове дроны атаковали Котовский пороховой завод. Оба предприятия – очень важны для российской "оборонки": первое специализируется на выработке химического сырья для взрывчатки, второе производит широкий спектр порохов — для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем.

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