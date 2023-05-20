Авиационная коалиция формируется: еще две страны готовы тренировать украинских пилотов на современных истребителях

К так называемой авиационной коалиции для Украины, которая больше года борется с полномасштабным вторжением РФ, присоединились еще две страны. Португалия и Дания заявили, что готовы организовать тренировку украинских пилотов на современных самолетах F-16.

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О решении Португалии сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который 19 мая провел переговоры с португальским коллегой Жоау Гомешем Кравиньо в Лиссабоне, передает пресс-служба ведомства. Как отмечается, Кулеба поблагодарил Португалию за такой шаг.

Он также напомнил, что страна ранее присоединилась к танковой коалиции. Кулеба отметил, что учитывая увеличение ракетных атак России, важно, чтобы Украина имела возможность "сбросить Россию с украинского неба".

Дмитрий Кулеба поблагодарил правительство Португалии за решение присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах западного типа", – сообщила пресс-служба.

В то же время исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 19 мая заявил, что уже в ближайшее время страна начнет обсуждать конкретный план обучения украинских пилотов.

Об этом он заявил в совместном интервью изданием DR и Ritzau. Он подчеркнул, что Дания приложит значительные усилия для того, чтобы это стало приоритетной задачей.

Также глава ведомства подчеркнул, что Дания открыта для обсуждения возможной передачи Украине истребителей F-16, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

Напомним, что британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Также это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей будет сформирована в этом году. Он отметил, что приоритет для Украины – истребители F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что украинские пилоты смогут научиться управлять американскими истребителями F-16 не за 18 месяцев, как оценивалось ранее, а всего за четыре месяца. Такой вывод сделали в Военно-воздушных силах США после того, как два украинских пилота прошли тренировки на авиасимуляторах.