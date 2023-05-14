Авиация ВСУ нанесла мощный удар по живой силе врага в Херсонской области и уничтожила 16 оккупантов

Украинская авиация нанесла удар по российским захватчикам во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области. Ликвидировано не менее 16 российских оккупантов.

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Также враг понес потери в технике и вооружении и лишился двух полевых складов боеприпасов. О результатах "денацификации" и "демилитаризации" врага рассказали в Оперативном командовании "Юг".

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил, что украинская авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы российских захватчиков во временно оккупированном Каховском районе. Благодаря эффективной работе ракетно-артиллерийских войск ликвидированы:

– 16 российских оккупантов;

– 5 беспилотных летательных аппаратов ударного и оперативно-тактического типов,

– 5 боевых бронированных машин;

– самоходный миномет "Тюльпан";

– 2 крупнокалиберные пушки;

– 4 единицы автотехники.

"Кроме того, уничтожены два полевых пункта боеприпасов и две камеры видеонаблюдения", – добавил Назаров.

Напомним, накануне, 13 мая, Силы обороны ликвидировали еще 620 оккупантов и десятки вражеской техники за сутки. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе во время полномасштабного вторжения достигли 198 880 человек.

Также сообщалось, что армия РФ безуспешно атаковала под Бахмутом, захватчики пытаются закрыть нехватку живой силы новой партией заключенных. О ситуации на передовой рассказали в Генштабе.