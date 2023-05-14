Авиация ВСУ нанесла мощный удар по живой силе врага в Херсонской области и уничтожила 16 оккупантов
Украинская авиация нанесла удар по российским захватчикам во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области. Ликвидировано не менее 16 российских оккупантов.
Также враг понес потери в технике и вооружении и лишился двух полевых складов боеприпасов. О результатах "денацификации" и "демилитаризации" врага рассказали в Оперативном командовании "Юг".
Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил, что украинская авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы российских захватчиков во временно оккупированном Каховском районе. Благодаря эффективной работе ракетно-артиллерийских войск ликвидированы:
– 16 российских оккупантов;
– 5 беспилотных летательных аппаратов ударного и оперативно-тактического типов,
– 5 боевых бронированных машин;
– самоходный миномет "Тюльпан";
– 2 крупнокалиберные пушки;
– 4 единицы автотехники.
"Кроме того, уничтожены два полевых пункта боеприпасов и две камеры видеонаблюдения", – добавил Назаров.
Напомним, накануне, 13 мая, Силы обороны ликвидировали еще 620 оккупантов и десятки вражеской техники за сутки. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе во время полномасштабного вторжения достигли 198 880 человек.
Также сообщалось, что армия РФ безуспешно атаковала под Бахмутом, захватчики пытаются закрыть нехватку живой силы новой партией заключенных. О ситуации на передовой рассказали в Генштабе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!