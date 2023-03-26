Авиация ВСУ ударила по позициям врага на юге: демилитаризованы 8 оккупантов

Украинская авиация нанесла три удара по местам сосредоточения оккупантов на левобережье Херсонщины. Уничтожены наблюдательный пункт и инженерная техника российских войск.

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Подтверждена ликвидация 8 российских захватчиков. Об этом заявили в Оперативном командовании "Юг".

"Нашей авиацией нанесены 3️ удары по сосредоточению сил и средств противника на левом берегу Днепра. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработан комплекс огневых задач. По подтвержденным данным уничтожен вражеский наблюдательный пункт и инженерная техника, демилитаризованы 8️ рашистов. Другие данные доразведываются", – отмечено в сообщении.

Напомним, утром 26 марта в ГШ ВСУ сообщили, что Россия атакует на четырех направлениях. Захватчики сконцентрировались на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта украинские воины отбили более 85 атак россиян.

На Шахтерском направлении захватчики сейчас продвигаться даже не пытаются.

Также сообщалось, что накануне ВСУ в сутки ликвидировали еще 660 оккупантов и 15 танков. Безвозвратные потери государства-агрессора в живой силе достигли 170 550 человек.