Австралия может передать Украине списанные танки Abrams: когда ВСУ получат технику

В Австралии обсуждают возможность передать Силам обороны Украины, которые продолжают борьбу с полномасштабным вторжением российских оккупантов, списанные танки Abrams M1A1. Страна закупила эту технику в 2004 году.

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Она ни разу не была использована в боях. Речь идет про 59 танков Abrams M1A1, пишет издание The Sydney Morning Herald.

В июле Австралия списала списала эту технику, чтобы заменить ее новыми моделями танков. Купленные за $550 млн в 2004 году, эти боевые машины оснащены пушками и пулеметами, пишут журналисты.

"Эти танки все еще в хорошей форме. Украинцы ведут войну за национальное выживание, поэтому мы должны доставить их туда как можно скорее", – сказал бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Австралии Майкл Шубридж.

По информации издания, правительство Австралии вместе с администрацией президента США Джо Байдена работает над планом отправки в Украину танков Abrams M1A1 американского производства.

В то же время министр обороны Австралии Ричард Марлз говорит, что "существует целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины".

Источники журналистов в австралийском правительстве сообщили, что Марлз изучает, как провести отгрузку танков в соответствии с правилами экспорта оборонной продукции США.

При этом ранее Австралия исключала возможность предоставления этой техники Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента Соединенных Штатов Америки, вероятно, готовятся объявить о передаче Украине крупного пакета военной помощи на $375 млн уже на следующей недели. Однако поставки могут быть отложены из-а нехватки запасов оружия на складах Пентагона.

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