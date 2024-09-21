США планируют объявить новый пакет помощи для Украины: что в него войдет

В администрации президента Соединенных Штатов Америки, вероятно, готовятся объявить о передаче Украине крупного пакета военной помощи уже на следующей недели. Однако поставки могут быть отложены из-а нехватки запасов оружия на складах Пентагона.

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Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщило издание CNN с ссылкой на двух американских чиновников. В пакет могут войты системы противовоздушной обороны и артиллерия, что крайне необходимо Силам обороны Украины.

"Пакет вооружений, который, вероятно, будет включать артиллерию, средства ПВО и другие боеприпасы, имеющие решающее значение для борьбы, как ожидается, будет значительно больше недавних объявлений, которые колебались около $200 млн в течение последних нескольких месяцев", – говорится в материале.

По данным издания Reuters, речь может идти о пакете военной помощи на $375 млн. По данным собеседников журналистов, пакет помощи, о котором, как ожидается, будет объявлено на следующей неделе, включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, запасные части и другое оружие.

Источники CNN говорят, что США якобы планируют перейти к объявлению более долгосрочных пакетов помощи для Украины из-за окончания срока действия механизма, который позволяет предоставлять оружие относительно оперативно, а также из-за проблем с поиском соответствующего оружия на складах Пентагона.

Белый дом сейчас имеет $5,8 млрд в рамках механизма президентских полномочий, который позволяет предоставлять ВСУ оружие со складов США – это наиболее оперативный механизм военной помощи Киеву.

Эти средства могут "сгореть" с завершением финансового года в США в конце сентября. Из-за этого в Белом доме перешли к объявлению более долгосрочных пакетов Украине.

В материале говорится, что это позволит "продолжить поставки вооружений в Украину в следующем году с нынешними темпами поставок".

По словам высокопоставленного представителя администрации, США считают, что Украине потребуется не менее $500 млн в месяц до 2025 финансового года.

Он добавил, что США также рассматривают возможность выделения Украине $10 млрд из доходов от арестованных российских суверенных активов, которые "Группа семи" согласилась использовать на помощь Украине в сфере безопасности в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне заявили, что пытаются продлить срок президентских полномочий Джо Байдена по выделению всех остаточных средств на военную поддержку Украины после завершения финансового года. Для этого министерство сотрудничает с Конгрессом.

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