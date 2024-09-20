Что будет с $5,8 млрд для Украины от США, которые могут 'сгореть' в конце сентября: ответ Пентагона

Министерство обороны Соединенных Штатов пытается продлить срок президентских полномочий Джо Байдена по выделению всех остаточных средств на военную поддержку Украины после завершения финансового года. Для этого Пентагон сотрудничает с Конгрессом.

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Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 19 сентября, передает Укринформ. Речь идет про сумму в $5,8 млрд – эти средства были выделены для военной помощи Украине в рамках президентских полномочий и остались неиспользованными до конца финансового года (до 30 сентября).

Сингх заверила, что правительство намерено "использовать каждый доллар и каждый цент".

"Мы действительно планируем использовать сумму, выделенную в пределах полномочий", – сказала представитель оборонного ведомства США.

В то же время, по ее словам, Пентагон не может оказывать Силам обороны Украины военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить запасы, необходимые для поддержания уровня собственной боеготовности. Она напомнила, что долгое время, пока Конгресс принимал масштабный пакет помощи Украине, Пентагон не мог пополнить свои запасы.

Сингх также заверила, что в Конгрессе сохраняется двухпартийное согласие по обеспечению поддержки для Украины.

Ранее издание Associated Press написало, что, если до конца сентября Конгресс не примет решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину, то почти $5,8 млрд помощи могут "сгореть".

Администрация президента США Джо Байдена призвала Конгресс включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, специальное подразделение Пентагона занимается пристальным мониторингом процесса передачи военной помощи Украине. Глава надзорного ведомства министерства обороны США Роберт Сторч сказал, что для него и его коллег "Украина – это задача номер один".

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