Украина является главным приоритетом для США, – генеральный инспектор Пентагона

Специальное подразделение Пентагона занимается пристальным мониторингом процесса передачи военной помощи Украине. Глава надзорного ведомства Министерства обороны США Роберт Сторч сказал, что для него и его коллег "Украина – это задача номер один".

Видео дня

Генеральный инспектор Пентагона дал интервью "Голосу Америки". Он сообщил, что его служба начинает свою работу еще в США, проверяет готовность техники. Далее мониторит процесс транспортировки, затем – конечное использование. Контроль осуществляется также за пополнением запасов американского МО и обучением украинских воинов.

"В мире многое происходит, что требует реакции Пентагона. Но Украина – однозначно, это работа номер один. Я всегда говорю, что это самый большой приоритет моей службы и моих коллег", – заявил Сторч.

Непосредственно от его ведомства вопросами Украины занимаются более 200 человек. Некоторые из них находятся в Германии, Польше, есть следователи и наблюдатели за программами в посольстве в Киеве.

"Если добавить наших партнеров по инспекциям Госдепа и USAID – будет 300-400 человек от правительства США", – раскрыл чиновник численность штаба, который мониторит помощь для ВСУ.

Отвечая на вопрос журналистки касательно коррупции в Украине, Сторч сказал, что это давняя проблема для страны.

"Ии ведется работа, чтобы ее искоренить. Как я указываю в своем квартальном отчете, США продолжают помогать в этом, и наша надзорная система обеспечивает, что так происходит", – заявил он.

Среди 57 расследований (о возможных нарушениях закупок, коррупции, попадании оружия в чужие руки, кражах и прочее) по состоянию на сентябрь 2024 года ни один случай ведомством Сторча подтвержден не был, однако следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние месяцы Соединенные Штаты передают Украине более скромные пакеты военной помощи, чем раньше. Причина, как утверждают в CNN, может крыться в нехватке запасов оружия, которое Вашингтон готов жертвовать Киеву без уменьшения собственной обороноспособности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!