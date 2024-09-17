США сокращают поставки помощи Украине из-за нехватки запасов вооружений – CNN

В последние месяцы США передают Украине более скромные пакеты военной помощи, чем раньше. Причина может крыться в нехватке запасов оружия, которое Вашингтон готов жертвовать Киеву без уменьшения собственной обороноспособности.

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Об этом заявило издание CNN, ссылаясь на двух американских чиновников. Публичная информация подтверждает, что стоимость пакетов помощи для ВСУ от Соединенных Штатов уменьшилась.

После того, как Конгресс принял долгожданный дополнительный пакет финансирования для Украины, партии вооружений и боеприпасов становились все меньше: ни одна не превысила $400 млн, а большинство стоили от $125 млн до $250 млн. Для сравнения: в 2022 и 2023 годах Пентагон регулярно объявлял о пакетах на сумму от $600 млн до $800 млн, а самый большой обошелся в $2,85 млрд (в январе 2023-го).

Это происходит на фоне напряженной работы американских производителей оружия – они пытаются догнать огромный спрос, созданный российской войной против Украины.

У администрации Джо Байдена все еще есть $6 млрд на оснащение ВСУ, но у Пентагона нет инвентаря, который он готов поставить.

Речь идет о "запасах, которые есть у нас на полках, о том, что просят [украинцы], и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что у нас есть в настоящее время", не влияя на готовность США противостоять потенциальным угрозам, сказал один из собеседников CNN.

По словам генерал-майора Пэта Райдера, пресс-секретаря Пентагона, оборонное ведомство попросило Конгресс дать ему больше времени, чтобы потратить эти деньги.

Штаты уже наращивают производство ключевых позиций, таких как 155-мм боеприпасы и системы Patriot (как для поставок в Украину, так и для внутренних потребностей). Но на это нужно много времени.

К примеру, до полномасштабной войны в Украине США производили около 15 000 артиллерийских снарядов 155-мм калибра ежемесячно. С открытием новых заводов и производственных линий это количество выросло до 40 000. Но Пентагону все равно понадобится больше года, чтобы достичь своей цели в 100 000 снарядов каждый месяц. Как указали в CNN, процесс наращивания производства идет по графику, но этот график растянут на годы.

Другой неназванный американский чиновник также подтвердил проблемы. "Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не влияя на [американскую] боеготовность", – сказал он. Кроме того, Украина тоже не может очень быстро принимать и эффективно распределить вооружение.

Собеседник издания добавил, что США по-прежнему пытаются объявлять о новом пакете помощи примерно каждые две недели. Украина "поддерживает это, поскольку считает, что получение новых пакетов каждые две недели повышает моральный дух".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Соединенные Штаты в конце сентября 2024 года.

– Там он представит украинский план победы в войне американскому лидеру Джо Байдену и кандидатами в президенты от Республиканской (Дональд Трамп) и Демократической партий (Камала Харрис).

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