Австрия стала 33-й в коалиции стран, работающих над созданием Спецтрибунала для РФ, – Кулеба

Австрия присоединилась к коалиции из стран, работающих над созданием Спецтрибунала для страны-агрессора России, которая совершает зверства против украинского народа. Европейское государство стало 33-м в группе.

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Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил Австрию за поддержку.

"Я благодарен Австрии за то, что она присоединилась к коалиции стран, работающих над созданием Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. 33 государства уже входят в основную группу", – заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что с такой поддержкой мира появляется надежда на то, что государство-террорист РФ обязательно понесет наказание за все преступление, совершенные против Украины и в Украине.

"По мере того, как их число растет, растет и вера в то, что российское руководство будет привлечено к ответственности", – отметил чиновник.

Как известно, группа стран уже разрабатывает правовые механизмы для создания Спецтрибунала для РФ. Юридические пути создания – сейчас основная задача.

Отметим, судья из Гааги Стивен Рэп сказал, что для создания трибунала над российским диктатором Владимиром Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной ассамблее ООН. "За" должны проголосовать не только представители стран ЕС, но и другие 90 государств, тогда приговор может быть вынесен в течение недель.

Украина может осудить начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и даже министра обороны РФ Сергея Шойгу, но не президента или премьер-министра государства-агрессора. Поэтому необходим международный суд.

Главный прокурор Карим Хан уже запросил ордера на арест нескольких россиян, причастных к военным преступлениям, но пока неизвестно, кому суд собирается предъявить обвинение в каждом конкретном случае.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир сейчас обязан наказать государство-агрессора Россию, которая уже более года ведет в Украине жестокую войну. Союзники и партнеры должны работать над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь российское руководство к ответственности.

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