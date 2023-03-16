Прокурор Хан запросил первые ордера на аресты россиян по делам о преступлениях в Украине – NYT

Международный уголовный суд возбудит дело о военных преступлениях России в Украине. В частности, страна-агрессор будет обвиняться в похищении украинских детей и намеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

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Об этом сообщает NYT. На данный момент речь идет о двух делах, касающихся зверств РФ в нашей стране. Главный прокурор Карим Хан уже запросил ордера на арест нескольких россиян, причастных к этим преступлениям, но пока неизвестно, кому суд собирался предъявить обвинение в каждом конкретном случае.

"Мы не обсуждаем публично детали, связанные с текущими расследованиями", – заявили в прокуратуре.

В то же время, некоторые сторонние дипломаты и эксперты заявили, что обвинения могут быть предъявлены президенту РФ Владимиру Путину, поскольку суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Тем не менее известно, что прокурор Хан публично заявил о намерении возбудить дело о похищении РФ украинских детей, отметив, что оно является приоритетом для его следователей.

Примечательно, что недавно он посетил детский дом на освобожденной от российских оккупантов территории Украины и, увидев все собственными глазами, заявил, что с детьми нельзя обращаться как с военными трофеями.

Во втором случае Хан рассмотрит атаки России на гражданскую инфраструктуру, включая системы водоснабжения, газоснабжения и электростанции, которые далеки от боевых действий и не считаются законными военными целями.

"У правительства США есть доказательства, проливающие свет на решения Кремля преднамеренно наносить удары по жизненно важной гражданской инфраструктуре, и многие в администрации Байдена, как говорят, выступают за то, чтобы поделиться ими с судом, хотя он и не является его членом. Но Министерство обороны блокирует обмен разведданными, потому что опасается создания прецедента, который может открыть путь для судебного преследования американцев", – говорится в материале.

В ближайшее время не ожидается выдачи ордеров на арест подозреваемых по любому из двух дел. Впрочем и сама вероятность суда довольно низкая, так как он не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

Однако, как считается, выдача любого ордера на арест, даже если он не приводится в исполнение, имеет символическое значение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нидерланды готовы создать трибунал по делу о вторжении России в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Официальный Амстердам вместе с Европейским Союзом будет искать международную поддержку и финансирование для трибунала.

При этом Хукстра добавил, что новый суд не должен мешать работе Международного уголовного суда, который находится в Гааге.