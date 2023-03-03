Наш долг – восстановить справедливость и привлечь к ответственности Россию и ее руководство, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир сейчас обязан наказать государство-агрессор Россию, которая уже более года ведет в Украине жестокую войну. Союзники и партнеры должны работать над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь российское руководство к ответственности.

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Это, в первую очередь, обязанность мира перед теми, кто борется за независимость Украины, а также теми, кто отдал за это свою жизнь. Об этом он сказал в обращении к украинскому народу и миру в пятницу, 3 марта, в конце 373-го дня войны с Россией. Видео опубликовали на официальном Youtube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, об этом шла речь на состоявшейся во Львове конференции United for Justice. На ней присутствовали представители стран ЕС, многих европейских институций, прокуроры и генпрокуроры разных государств.

"Ключевой вопрос всех этих встреч и Львовской конференции – это ответственность России и ее руководства. Именно персональное. За агрессию и террор против нашего государства и людей. Когда будет их ответственность, будет восстановлена и справедливость. Мы собираем максимальную поддержку для трибунала относительно агрессии России против Украины, для проекта нашей резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН по защите международного права", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы Международный уголовный суд был успешен в наказании российских военных преступников.

Президент подчеркнул, что на конференции во Львове отдельно говорил с главами МИД Эстонии и Нидерландов, с генеральными прокурорами государств-партнеров, президентом Латвии. С Эгилсом Левитсом была даже подписана двусторонняя декларация, закрепляющая справедливость на политическом уровне.

"Благодарю всех партнеров Украины. Я благодарю каждого лидера, каждого политика, каждого общественного деятеля государств за понимание той цены, которую платит украинский народ за свободу – свою и всех европейцев", – отметил политик

Зеленский добавил, что во Львове посетил госпиталь, где лечатся раненые украинские защитники, а также почтил память погибших героев на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Отдельно он вспомнил украинских воинов, которые сейчас защищают государство на разных направлениях фронта, уничтожают вражескую технику и российских оккупантов.

"Благодарю бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, которые воюют на Донецком направлении. Умело уничтожают вражескую технику. Спасибо зенитчикам Воздушных сил – сбили еще один российский бомбардировщик. Никопольский зенитный ракетный полк. Так держать, воины! Спасибо бойцам 72-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехи – 35-я бригада, пушкари – 55-я артиллерийская бригада... Достойный отпор врагу сейчас – это предпосылка успеха наших оборонных операций на ближайшие месяцы. Спасибо воинам 128-й отдельной бригады ТрО и 1-й танковой бригады, которые защищают Запорожское направление. Молодцы, ребята! И, конечно, я благодарю каждого и каждого в ОСУВ "Хортица", кто защищает Бахмут, кто стойко и храбро выполняет боевые задания", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта Зеленский провел заседание Ставки по ситуации на фронте и безопасности. Президент заслушал командующих украинских военных, главу ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего Валерия Залужного.

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