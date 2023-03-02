Работаем с партнерами, чтобы дальнобойность наших возможностей росла: Зеленский о заседаниях Ставки и ситуации на фронте

В четверг, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки по ситуации на фронте и безопасности. Президент заслушал командующих украинских военных, главу ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего Валерия Залужного.

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Об этом глава государства сообщил в ежедневном вечернем обращении. Владимир Зеленский также отметил, что на сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья враг получит ответ как военный, так и юридический.

Президент отметил, что на заседании Ставки заслушал доклады от командующих наших войск по конкретным боевым направлениям. Ключевое внимание уделено Бахмуту, обсудили Донецкое и Запорожское направления.

Зеленский добавил – командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов.

"И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла. Мы выстоим. Мы победим. И привлечем к ответственности всех российских террористов", – добавил президент.

Президент также рассказал о ситуации в Запорожье.

"На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу. Силу справедливости во всех смыслах слова", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил всех спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен вражеской ракетой.

"Удалось спасти 11 человек, более 70 получили помощь. В списке погибших в настоящее время два человека. Мои соболезнования родным", – сказал президент.

Президент Владимир Зеленский в четверг провел первый телефонный разговор с новоизбранным главой Федерального совета Швейцарии Аленом Берсе.

"Поблагодарил за пакет поддержки для Украины, для наших людей. Обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество и возможное взаимодействие на международных площадках. Услышал, что Швейцария заинтересована в реализации нашей формулы мира. Это очень хороший сигнал", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский обсудил усилия по реализации формулы мира с президентом Бразилии.

"Полезный разговор. Возобновляем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне. Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре. Поблагодарил Бразилию за поддержку нашей резолюции о мире и территориальной целостности для Украины. Обсудили дипломатические усилия". , что способны остановить российскую агрессию и вернуть покой нашей стране, региону и всему миру", – сказал президент.

В вечернем обращении Владимир Зеленский также сообщил, что на сегодняшний день уже более 40 тысяч наших защитников и защитниц отмечены государственными наградами за храбрость и результативность.

"Подписал сегодня несколько указов о награждении наших воинов. Всего за этот день 847 защитников и защитниц отмечены государственными наградами", – сказал президент.

Среди награжденных – бойцы механизированных бригад, танкисты, артиллеристы, морпехи, разведчики, воины Воздушных сил, Сил специальных операций, Теробороны, Нацгвардии, Национальной полиции, пограничники, работники ДБР и ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по дому в Запорожье. Президент заверил, что все российские военные преступники будут отвечать за свои действия на территории Украины.

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