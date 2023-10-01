Автомобильную часть Крымского моста перекроют якобы для ремонта

Автомобильная часть Крымского моста на временно оккупированном полуострове будет временно закрыта. Российские оккупанты заявили об ограничениях с с 21:00 2 октября по 06:00 3 октября.

Причиной запрета на въезд россияне назвали восстановительные работы. Об этом сообщили росСМИ.

"Движение по Крымскому мосту будет ограничено в ночь с 28 на 29 сентября", – говорится в сообщениях.

Так, ограничение движения будет связано с ремонтно-восстановительными работами.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", — подчеркнули россияне.

Следует отметить, что руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал очередные поводы для огорчений российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет о Крымском мосте, строительство которого было личной амбицией фюрера из Кремля, уже не раз полыхавшего синим пламенем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение им было остановлено. Оказалось, что ночью там прогремело несколько взрывов, обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть, погибли два человека.

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А еще в прошлом году, прямо на день рождения Путина, 8 октября, вспыхнул пожар на железнодорожной ветке Керченского моста. Там загорелась цистерна с топливом на товарном поезде. Это вызвало немедленную реакцию в Кремле, была созвана экстренная комиссия.

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