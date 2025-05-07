'Азов' Билецкого изменил украинскую армию, став прообразом современного войска, – СМИ

Основанный Андреем Билецким полк "Азов" на днях отметил 11-ю годовщину. С первых лет существования он стал образцом того, какой должна быть современная украинская армия, и примером при формировании многих других подразделений, которые сейчас защищают Украину в полномасштабной войне против России.

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"Азов" вырос из партизанского отряда "Черный корпус", который Билецкий собрал в первые дни войны - в ночь с 28 февраля на 1 марта 2014 года. Партизаны защитили Харьков от российских диверсантов, а впоследствии, став батальоном спецназначения МВД "Азов", освободили Мариуполь и Марьинку, сражались в Иловайске, провели успешную Павлополь-Широкинскую контратаку. Операции по освобождению Мариуполя и Широкино Билецкий планировал и воплощал, несмотря на скепсис высшего командования.

"При командовании Билецкого "Азов" стал первопроходцем во многих направлениях. Был некой тестовой площадкой новой украинской армии. Командование начало строить подразделение западного образца, готовить идеологический и мотивированный личный состав, уничтожая все проявления советскости и армейщины", – пишет ТСН .

Полк первым в украинской армии перешел на стандарты НАТО, западную модель организации штабной работы и ведения боев. Делал ставку на гибкость и адаптивность, лидерство младших командиров. Уже тогда командование привлекало профессиональных инструкторов из стран НАТО, а бойцы проходили обучение за рубежом.

В 2016 году Билецкий инициировал создание Военной школы имени полковника Коновальца для качественной подготовки сержантского состава. Сегодня школа готовит специалистов для всех Сухопутных войск.

"Азов" также первым стал системно работать над рекрутингом добровольцев, создал уникальную для военных подразделений патронатную службу. "Когда разворованная и разоруженная российскими приспешниками украинская армия только начинала путь возрождения, полк стал элитным и сделал военную службу престижной – делом чести, а не обязанности", – говорится в материале.

Тот "Азов" был образцом для подражания для многих подразделений. Его достижения стали базой нынешнего "Азова", Билецкий перенес и масштабировал их в своем втором легендарном подразделении - Третьей штурмовой, которая сейчас формирует Третий армейский корпус.