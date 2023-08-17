Бригада "Азов" Национальной гвардии Украины, которая в начале российского вторжения в Украину в 2022 году стала центром обороны Мариуполя, снова возвращается на фронт. Теперь ее бойцы будут выполнять боевые задания на Луганщине.

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Об этом сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович. Он докладывал на брифинге в Military Media Center 17 августа.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", – сказал военный.

По его словам, "азовцы" удерживают занимаемые рубежи и наносят российским оккупантам потери в живой силе и технике.

В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества на Луганщине уничтожили минометный расчет и инженерную машину войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали кадры с недавних ротных тактических учений бойцов "Азова". В них принял участие и командир бригады Денис Прокопенко ("Рэдис"), вернувшийся в Украину после российского плена и пребывания в Турции.

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