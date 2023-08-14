Легендарный 'Рэдис' в строю: бойцы бригады 'Азов' провели ротные тактические учения. Видео

В сети показали кадры с недавних ротных тактических учений военнослужащих бригады "Азов". В них принял участие и командир "Азова" Денис Прокопенко ("Рэдис"), который вернулся в Украину после российского плена и удержания в Турции.

Видео дня

Видео опубликовали на официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины в понедельник, 14 августа. Сами учения состоялись еще 4 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На первом же кадре опубликованного видео показали Дениса Прокопенко во время его общения с бойцами бригады.

Также на записи показано, как защитники Украины готовятся к наступательным операциям на передовой. Воины бригады отработали ситуацию в поле боя и потренировались использовать технику и оружие.

Ранее в "Азове" сообщали, что основной целью таких тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые вступили в ряды 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, проходят подготовку перед отправкой на передовую. На этих занятиях они получают знания и навыки, которые станут основой их будущего успеха во время ведения боевых действий.

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