"Никто не рождается для войны": Сырский показал подготовку 24-й ОМБр имени короля Даниила. Видео
Украинцы, которые вступили в ряды 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, проходят подготовку перед отправкой на передовую. На этих занятиях они получают знания и навыки, которые станут основой их будущего успеха во время ведения боевых действий.
Одним из методов подготовки является преодоление психологической полосы препятствий. Соответствующие кадры опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Никто не рождается для войны. Но когда в твою страну приходит враг, обязанность каждого гражданина – взять в руки оружие и встать на защиту своего государства", – написал он.
Преодоление психологической полосы препятствий дает военным возможность приобрести первоначальные необходимые навыки, которые понадобятся каждому из них на поле боя. Условия максимально приближены к реальной ситуации на передовой, чтобы воины могли подготовиться к тому, что может ожидать их в будущем, и избежать паники.
На полосу препятствий военные выходят, получив знания по тактике и тактической медицине. Там они оттачивают свои навыки, тренируясь правильно двигаться по полю боя под огнем, осуществлять огненное поражение позиций врага, оказывать помощь побратимам и эвакуировать раненых.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина усилит оборонительные рубежи на севере. Командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев рассказал о ситуации, тренировках военных и передаче подразделениям дополнительного оружия и военной техники.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!